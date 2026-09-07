В Подмосковье за пять лет модернизировали и построили 16 очистных сооружений

В Подмосковье за пять лет по госпрограмме модернизировали и построили 16 очистных сооружений. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Каждое технологическое решение проходит одобрение Научно-техническим советом при министерстве и только после этого внедряется на объектах. Большую ставку делаем и на автоматизации. На примере прошлой зимы видим, насколько важна скорость реакции на внештатную ситуацию. За передачу информации как раз отвечают датчики контроля параметров работы насосов и резервуаров, а также системы удаленного мониторинга, которыми оснащается каждый реконструируемый объект», — рассказал глава ведомства Кирилл Григорьев.

К примеру, в Шатуре построили новые очистные сооружения на улице Малькина Грива. Их мощность составляет 10 тыс. кубометров в сутки. В Мытищах реконструировали объект в микрорайоне Пироговский. Мощность сооружений теперь составляет 8,5 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, модернизировали крупнейшие в регионе очистные сооружения — Щелковские. Их мощность составляет 400 тыс. кубометров в сутки.

В целом надежным водоотведением были обеспечены свыше 850 тыс. жителей Подмосковья. В 2026 году планируется запустить три таких объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.