Вареная морковь полезнее сырой: как термическая обработка влияет на усвоение бета-каротина

Морковь — один из самых доступных и любимых овощей в Подмосковье. Ее едят сырой, варят, тушат, пьют из нее сок. Однако не все знают, что способ приготовления напрямую влияет на то, сколько полезных веществ усваивает организм. О том, почему вареная морковь в ряде случаев оказывается полезнее сырой, корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Мария Стаховская.

Почему варка улучшает усвоение

Главное богатство моркови — бета-каротин, из которого в организме синтезируется витамин А. Он жизненно необходим для зрения, здоровья кожи, иммунитета и слизистых оболочек. Однако в сыром корнеплоде бета-каротин «заперт» внутри плотных клеточных стенок, которые плохо разрушаются при жевании. В результате из сырой моркови усваивается не более 5–10% этого ценного вещества.

При термической обработке клеточные стенки размягчаются, и бета-каротин высвобождается. Научные исследования подтверждают: вареная морковь в 1,5 раза эффективнее как источник бета-каротина. При этом витамин А относится к жирорастворимым и устойчив к нагреванию, поэтому варка практически не разрушает его.

Вареная морковь действительно полезнее для усвоения. Из 100 г сырой моркови вы усвоите не больше 10% бета-каротина. А из вареной — до 40–50%. Для людей старше 50 лет, у которых часто снижена кислотность желудка и работа ферментов, вареная морковь — лучший выбор.

С чем есть вареную морковь: жиры обязательны

Бета-каротин — жирорастворимый витамин, и без присутствия жиров он не усваивается. Поэтому морковь, особенно вареную, следует употреблять с маслом. Сливочное масло содержит жиры, способствующие усвоению каротиноидов. Растительные масла — оливковое, подсолнечное — также отлично справляются с этой задачей. Специалисты не отдают предпочтения какому-то одному виду — главное, чтобы масло присутствовало в блюде. Диетолог также напоминает о пользе зелени: добавление укропа или петрушки обогащает блюдо витамином С, который дополнительно помогает усвоению.

Морковный сок: концентрат с подвохом

Свежевыжатый морковный сок — это действительно концентрат витаминов и минералов: в нем много бета-каротина, витаминов группы В, калия и магния. Однако у этого напитка есть обратная сторона. В 100 мл сока содержится около 4 г сахара — заметная нагрузка на поджелудочную железу, особенно для людей с диабетом или преддиабетом. Кроме того, из-за отсутствия клетчатки сахар из сока всасывается быстрее, вызывая более резкий скачок глюкозы в крови, чем из целой моркови.

Людям с заболеваниями печени следует проявлять особую осторожность: при избыточном употреблении морковного сока может развиться каротиноидная желтуха — пожелтение кожи, ладоней и белков глаз. Это не болезнь, а временное состояние из-за передозировки каротиноидов, которое проходит после прекращения употребления моркови.

Кому вареная морковь противопоказана

Вареная морковь имеет высокий гликемический индекс — около 85. Это значит, что она способна быстро повышать уровень сахара в крови, поэтому людям с диабетом 2 типа не следует ею злоупотреблять. Сырая морковь имеет гликемический индекс 39, что делает ее более безопасным выбором для диабетиков. При сочетании вареной моркови с белковыми продуктами (мясом, рыбой) гликемическая нагрузка снижается, поэтому такой вариант предпочтительнее.

Как правильно готовить и подавать

Лучший способ — запекать или варить морковь целиком, не нарезая. Так она сохраняет больше питательных веществ. К готовому блюду добавляют чайную ложку масла и немного зелени. Вареную морковь можно использовать в салатах с яблоком, орехами или в винегрете.

Важно помнить, что для здоровья важна регулярность, а не разовые рекорды. Умеренность и правильное сочетание с жирами и белками делают вареную морковь не только вкусным, но и полезным продуктом, который поможет восполнить дефицит витамина А и поддержать иммунитет.