Грибная рулетка: профессор Удавлиев предупредил о смертельных двойниках грибов

Тихая охота в этом году может обернуться смертельной ловушкой — профессор Дамир Удавлиев предупредил, что ядовитые двойники съедобных грибов научились маскироваться так искусно, что даже опытные грибники рискуют ошибиться, а надежного способа отличить их от опасных не существует. Об этом сообщает Lenta.ru.

Доктор биологических наук из Университета РОСБИОТЕХ призвал россиян проявлять предельную осторожность в лесу. По его словам, у многих популярных съедобных грибов есть почти неотличимые ядовитые копии. И главная проблема в том, что ни один народный метод или онлайн-определитель не дает стопроцентной гарантии. Удавлиев подчеркнул: единственное рабочее правило — если гриб вызывает малейшее сомнение, его место в корзине, а не в супе.

Биолог отдельно предостерег от попыток проверять грибы варкой с чесноком или луком, а также от сомнительных советов из интернета. Определять экземпляр только по фотографии — слишком рискованно, ведь важны нюансы запаха, цвета шляпки, пластинок и места произрастания. И самое жесткое предупреждение — нельзя пробовать незнакомые грибы сырыми. Даже крошечный кусочек может содержать токсины, способные привести к тяжелому отравлению, причем симптомы нередко проявляются только спустя несколько часов, когда помощь уже запоздала.



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