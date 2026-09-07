Нужно ли есть суп каждый день: диетолог развенчала главный миф о здоровье желудка

Советский стереотип о том, что обед без супа — неполноценный, а желудок обязательно отомстит гастритом, жив до сих пор. Эту установку десятилетиями транслировали бабушки, врачи в поликлиниках и повара в столовых. Однако современная диетология разрушает этот культ первого блюда. О том, почему суп перестал считаться лекарством для желудка и кому он действительно нужен, корреспонденту REGIONS рассказала врач-диетолог Мария Стаховская.

Откуда взялся миф об обязательном супе

Культ жидкого блюда родом из эпохи СССР. В системе советского общепита комплексный обед всегда строился по формуле «первое, второе и компот» — это было удобно для планирования и распределения продуктов. Жидкое горячее блюдо позволяло накормить большую семью экономно: кусок мяса в бульоне растягивался на всех едоков, а объем жидкости создавал иллюзию сытости.

С медицинской точки зрения организм не различает еду по форме подачи. Ему важны нутриенты, а не консистенция. Желудочно-кишечный тракт одинаково хорошо справляется с усвоением белков и клетчатки как из твердого стейка, так и из протертого пюре. Суп не обладает уникальными свойствами, которых нельзя получить из других продуктов, и не запускает пищеварение автоматически.

Когда суп действительно полезен

При этом супы могут быть очень полезны — но только при условии правильного приготовления. Легкие овощные супы, супы-пюре, блюда на нежирном бульоне или воде помогают увеличить потребление овощей, поддерживать водный баланс и создавать чувство сытости без избытка калорий. Для людей, склонных к перееданию, тарелка супа перед вторым блюдом становится хорошим способом контролировать порцию. Варка — наиболее щадящий способ термической обработки, при котором сохраняется много полезных веществ, а белки усваиваются лучше.

Особенно полезны овощные супы и щи из квашеной капусты — они богаты клетчаткой, пробиотиками и антиоксидантами. Куриный бульон действительно помогает при простудах, а супы на нежирном мясе рекомендуют при некоторых заболеваниях ЖКТ как механически щадящую пищу.

Кому суп может навредить

Тем не менее наваристые мясные бульоны содержат экстрактивные вещества, стимулирующие выработку желудочного сока и способные раздражать слизистую — особенно у людей с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью. Суп с температурой выше 60 градусов может травмировать слизистую, а блюда с большим количеством соли, копченостей и жира теряют оздоровительную ценность.

Важно понимать: отказ от супов не приводит к гастриту или язве. Основная причина этих заболеваний — бактерия Helicobacter pylori, а не отсутствие первого блюда в рационе. Гастрит не может возникнуть от того, что человек не ест супы.

Нужно ли есть суп каждый день

Диетолог рекомендует здоровым людям включать супы в рацион 2–3 раза в неделю — ежедневное употребление не является обязательным. Однако для людей с заболеваниями ЖКТ жидкая теплая еда действительно полезна: она успокаивает воспаленный кишечник и налаживает выработку желудочного сока. Также супы рекомендуются детям, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезней.

Как сделать суп полезнее

Если вы включаете суп в меню, стоит соблюдать несколько правил. Выбирать нежирные сорта мяса — курицу, индейку, говядину или кролика. Варить на втором бульоне, сливая первый и постоянно снимая жир. Не пережаривать овощи для зажарки — лучше добавлять их в сыром виде. Ограничивать соль и не увлекаться копченостями. Добавлять больше овощей и зелени для клетчатки и витаминов. Подавать суп теплым, а не горячим, чтобы не травмировать слизистую.

«Суп — это не лекарство и не обязательная еда. Это просто блюдо, которое может быть полезным или вредным в зависимости от того, как вы его приготовите. Если вам нравится есть суп — ешьте его в удовольствие, выбирая правильные ингредиенты. Если не нравится — не мучайте себя. Главное — прислушиваться к своему организму и питаться разнообразно», — завершает Мария Стаховская.

Главный вывод: суп не является ни панацеей, ни обязательным элементом рациона. Это лишь одно из многих блюд, которое может быть полезным или вредным в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. Для здорового человека отсутствие супа в ежедневном меню не представляет никакой угрозы, а гигиена полости рта и своевременное лечение кариеса играют гораздо более важную роль в профилактике заболеваний ЖКТ, чем наличие или отсутствие первого блюда в ежедневном меню. Прислушивайтесь к своему организму — он лучше любого мифа подскажет, что вам нужно.