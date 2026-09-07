В Люберцах вынесли приговор по делу о вымогательстве и разбое, совершенных в 2021 году

Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 39-летней местной жительницы — ее признали виновной по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2021 года злоумышленница вместе с соучастником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находилась в лесном массиве на территории городского округа Лыткарино. Они подошли к девушке под видом сотрудников полиции и сообщили потерпевшей заведомо ложную информацию о ее причастности к незаконному обороту наркотических средств.

После этого под угрозой распространения указанных сведений с применением насилия они потребовали от девушки передать им ₽10 тыс. Сообщник осужденной отвел ее в кусты, где, приставив к ее животу нож, вновь потребовал деньги. Сама преступница находилась поблизости и наблюдала за окружающей обстановкой. Потерпевшая перевела еще ₽3 тыс. на банковский счет, указанный одним из злоумышленников.

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.