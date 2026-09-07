В Мытищах захватили скамейку: жители сняли на видео странную плюшевую парочку

В одном из дворов ЖК «Императорские Мытищи» прохожий снял на видео неожиданную картину. Под мелким дождем на лавочке у дома сидели два огромных плюшевых медведя. Мужчина обошел скамейку, комментируя увиденное в полушутливой форме, и выложил запись в группе «Замкадье/Подмосковье/Мытищи».

На кадрах видна обычная дворовая инфраструктура: дорожки, молодые деревья и стандартные скамейки. На одной из них неподвижно расположились две игрушки высотой около метра. Одна фигура более крупная и светлая, другая — поменьше и классического коричневого цвета. По тому, как ровно они посажены, видно, что их не бросили у подъезда, а специально разместили.

Автор ролика в шутку предположил, что медвежья семья вышла на прогулку в обычный будний день. Появление пары зверей вызвало активную переписку среди подписчиков. Жители выдвинули несколько версий: от нового элемента благоустройства от управляющей компании до вирусной рекламы близлежащих магазинов.

Самым добрым комментарием стало замечание местной жительницы Елены. «Машу ждут», — написала она, обыграв сюжет сказки Льва Толстого «Три медведя».