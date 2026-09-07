Регина Тодоренко неожиданно оказалась в инвалидном кресле

36-летняя телеведущая Регина Тодоренко неожиданно оказалась в больнице, сообщил Super. В личном блоге она выложила фотографию в инвалидном кресле.

Причиной госпитализации, сообщила Регина, стала серьезная травма ноги. По словам врачей, голосовые связки Регины находятся в гипертонусе из-за сильной нагрузки на работе, а травматолог диагностировал перегруженные связки на ноге и жидкость в колене. Тодоренко призналась, что ближайшее время проведет на костылях.

Телеведущая связывает проблемы со здоровьем с перенапряжением и большой занятостью на работе. Она отметила, что своим примером вредит не только себе, но и своим поклонникам.

Фото: [ соцсети ]

«Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения», — отметила Тодоренко.

Регина призналась, что планирует пересмотреть свой график и больше отдыхать.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что учится отпускать старшего сына в поездки.