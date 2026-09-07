Один офисный ритуал вывел из себя почти треть работающих россиян

Корпоративная солидарность дается работникам все дороже — и не только в рублях, но и в нервах: почти каждый третий россиянин признался, что его бесит обязаловка скидываться на подарки коллегам, а отказ без объяснений считается чем-то неприличным. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследователи провели опрос и выяснили, что 27% работающих граждан испытывают раздражение от обычая сбрасываться на презенты ко дню рождения сотрудников. Еще 21% недовольны традицией дарить подарки руководителю по случаю личных событий — юбилеев, свадеб или рождения детей. 18% опрошенных бесят обязательные сборы на корпоративы, а 15% — траты на подарки увольняющимся или переходящим в другую компанию коллегам.

При этом большинство все же готовы раскошелиться, но в пределах разумного: 34% назвали приемлемой суммой до ₽500 в месяц, 29% — от ₽500 до ₽1000, и еще 21% — от ₽1000 до ₽2000 . Самые щедрые оказались в Москве — в среднем около ₽1900 в месяц, в Петербурге чуть скромнее, около ₽1600.

Интересно, что молодежь (18–24 года) оказалась самой терпимой к таким сборам: 32% из них не испытывают негатива и участвуют без раздражения. А главная причина недовольства у 38% — невозможность отказаться без объяснения причин.



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