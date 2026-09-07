Доула назвала главную ошибку, которую совершают родные умирающего

Самая большая ошибка родственников у постели умирающего — не слезы и не неловкость, а молчание, которое оставляет человека один на один со страхами — заявила доула смерти Дарья Турчук. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дарья Турчук, специалист по сопровождению умирающих, назвала главный провал, который совершают близкие в самый ответственный момент. По ее словам, это избегание разговоров о болезни, умирании и самой смерти. Семьи, где открыто говорят на эти темы и поддерживают друг друга, проходят через потерю легче, а сам человек не чувствует себя брошенным.

Ошибка номер один — скрывать диагноз от больного или обещать, что «все обязательно наладится». Турчук предупредила, что такая ложь во спасение только усугубляет одиночество. Умирающий остается наедине со своими переживаниями, потому что близкие делают вид, что ничего серьезного не происходит. Вместо настоящего контакта — пустые фразы, вместо поддержки — иллюзия. Люди перестают говорить по душам, а это самое ценное, что можно дать в последние дни.

Но и противоположная крайность — тоже зло. Рыдания у кровати, причитания, постоянные упоминания о том, как родственникам будет плохо после его ухода — недопустимы. Турчук объяснила, что умирающий человек в такой атмосфере начинает чувствовать себя виноватым за то, что уходит, хотя он ни в чем не виноват. Это добавляет ему душевной боли и лишает последнего покоя.



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