Ноги скажут спасибо за лайфхак: необычный способ уберечь ноги от мозолей в новых туфлях

Покупка новой обуви иногда омрачается проблемой. Жесткий задник или неудобная колодка могут сильно натирать ногу, и тогда вместо удовольствия от красивых туфель или сапог приходится терпеть боль и лечить мозоли. Хозяйка обувного магазина из Подмосковья Наталья Шукшина, объясняет, что есть супер-простой способ решить эту проблему, и для него понадобится обычная женская прокладка.

Главный лайфхак: как использовать прокладку для комфорта

«Ко мне постоянно приходят покупательницы и жалуются на одну и ту же беду — новая обувь натирает. Я всегда советую не мучиться, а попробовать народный способ. Он очень простой и удивительно эффективный», — делится Наталья Шукшина.

Специалист предлагает использовать ежедневную прокладку. Все, что нужно сделать — это отрезать у нее клейкую часть и аккуратно приклеить прямо на внутреннюю сторону жесткого задника.

Мягкий материал прокладки спрячет все шероховатости и будет работать как амортизатор. Он не даст грубой поверхности тереться о кожу, и ходить станет в разы комфортнее. При этом саму прокладку внутри обуви совершенно не видно.

«Я и сама раньше часто пользовалась этим лайфхаком, в новой обуви. Это реально помогает, причем не только с осенними сапогами, но и с летними туфлями. Главное — хорошо приклеить, чтобы она не съехала», — рассказывает Наталья Шукшина.

Второй секрет: как усилить эффект

Есть и второй способ, который отлично дополняет первый. Речь идет о самом обычном дезодоранте-антиперспиранте. Дезодорант снижает интенсивность потоотделения и если намазать им те места на ногах, которые чаще всего потеют и натираются, вы снизите трение.

Если использовать оба метода вместе — и прокладку для задника, и дезодорант для стопы — то можно забыть о проблемах с ноской новой пары.