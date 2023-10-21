«Носит футболку с моим фото»: жены героев СВО рассказали, как поддерживают своих любимых на расстоянии

О важности поддержки бойцов, защищающих рубежи нашей Родины на передовой, неоднократно говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Опекать и поддерживать ребят в тылу продолжают их жены. Наши сегодняшние героини – участницы проекта «Жена героя» – пишут для защитников песни, стихи, составляют стенгазеты и ждут их домой.

Александра, жена старшего лейтенанта

Александра из Наро-Фоминска – педагог по вокалу, артист и руководитель эстрадной студии. Вот уже несколько лет она занимается концертной деятельностью, выступает на различных площадках под псевдонимом LЭKSI. Со своим супругом она познакомилась семь лет назад в Смоленске.

«Я была студенткой первого курса эстрадного отделения в педагогическом колледже. А мой будущий муж учился на пятом курсе военной академии», – рассказывает она.

Никита «постучался» к девушке в мессенджере социальной сети. Рассматривая фото симпатичного парня, Александра почувствовала, как вздрогнуло сердце. Ребята стали общаться и вскоре поняли, что между ними не просто симпатия, но настоящее чувство. Через восемь месяцев после знакомства любимый сделал Александре предложение.

«Конечно, я ответила «да». А после того как муж окончил учебу и получил распределение на службу в Наро-Фоминск, перевелась на заочный, бросила все и поехала за ним», – улыбается девушка.

Долгое время супруги жили в общежитии, потом переехали в квартиру. В начале февраля 2022-го Никита уехал на учения, а через пару недель началась СВО. Вот уже полтора года супруги общаются урывками. Если выдается минутка, стараются максимально выговориться, чтобы почувствовать тепло друг друга.

«Я – патриот своей страны, очень горжусь своим мужем и тем, что он служит с честью, достойно выполняет задания и ничего не боится», – признается девушка.

Чтобы поддержать любимого, в этом году Александра записала для него песню. В ней есть такие строки: «Моя душа – с тобою рядом бесконечно, моя любовь мчится выше облаков».

«Хочу, чтобы он знал, что я жду его, верю в него и знаю: мы обязательно со всем справимся!» – говорит девушка.

Наталья, супруга ефрейтора

Фото: [ из архива фотопроекта "Жены героев" ]

Наталья и Сергей познакомились на службе более 12 лет назад, когда вместе трудились на Центральной энергетической таможне. В их семье трое детей. В октябре Сергей был мобилизован и отправился защищать рубежи Родины.

«Муж уже участвовал в боях, помогал эвакуировать раненых бойцов в первой линии», – рассказывает Наташа.

Вся семья очень гордится папой и мужем.

«С первого дня мы поддерживали его. Я писала ему стихи, отправляла мини-фильмы. Как признается Сергей, все мои письма он хранит у сердца», – улыбается Наталья.

К 23 февраля этого года вместе с дочерью Лерой Наталья нарисовала стенгазету. Она находится в медбате, где на тот момент проходил службу супруг.

Чтобы поддержать любимого, Наталья решила принять участие в проекте «Жены героев». Признается, ей был очень близок девиз «За каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна».

«Мой муж очень гордится моим поступком. Носит футболку с моим фото с проекта и смеется, что теперь вся 58-я армия меня знает», – улыбается Наталья.