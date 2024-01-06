Новое жилье, машина и любовь: что принесет Дракон людям, родившимся в год Дракона

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала, что принесет Дракон всем рожденным в год Дракона. Она подготовила восточный гороскоп по самым главным сферам жизни на 2024 год.

Яркие лидеры

По ее словам, люди, которые родились в год Дракона, обладают лидерскими качествами и способностью брать ответственность на себя, а не жаловаться на судьбу.

«Драконы отличаются богатым внутренним миром. Они чувствуют себя уверенно и привлекают внимание окружающих благодаря своему обаянию. Однако их высокие требования к окружающим могут иногда отталкивать людей. Иногда они бывают настолько увлечены своими собственными целями, что могут упустить из виду потребности других людей», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карьера

Год Дракона обещает Драконам появление новых перспектив на рабочем месте, а те, кто захочет поменять сферу деятельности, не пожалеют, уверена астролог.

«Для многих Драконов 2024 станет годом, когда они смогут полностью раскрыть свой талант и способности, добившись заслуженного признания и успеха. Не стоит бояться рисковать, ведь именно смелость и предприимчивость помогут полностью раскрыть ваш потенциал. В 2024 году вы можете уверенно браться за новые проекты, и ничего не будет вам страшно», — пояснила Мишина.

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Финансы

По мнению астролога, финансовая сфера очень порадует Драконов, ведь наконец-то приложенные ранее усилия начнут давать первые плоды.

«Дракон символизирует богатство и процветание, и его год обещает принести энергию изобилия людям, рожденным в год Дракона. Иногда финансовый успех может кружить голову, поэтому не стоит забывать об осторожности и о здравом смысле. Нужно остерегаться неразумных трат и импульсивных инвестиций. В целом год позволит реализовать мечты о собственном жилье или об автомобиле», — добавила Мишина.

Отношения

Астролог отметила, что в любви Драконов будет ждать множество приятных сюрпризов. Это касается как семейных людей, так и одиночек, которые все еще не нашли свою вторую половинку.

«Для сохранения здоровых и гармоничных отношений в семье Драконам придется проявить эмпатию и понимание, постоянно усмиряя свой огненный темперамент. Одинокие Драконы будут находиться в центре внимания на протяжении всего года, поэтому недостатка в поклонниках не будет. Множество свиданий — это прекрасно, однако к выбору спутника жизни стоит подойти со всей серьезностью, и тогда не исключено, что в конце года вы будете праздновать свадьбу», — посоветовала Мишина.

Астролог подчеркнула, что год Дракона для многих людей станет очень удачным.

«Вы под защитой хозяина года, поэтому смело пользуйтесь всеми преимуществами, однако следует обратить внимание на свое здоровье, особенно психическое. Да, успех будет несомненным, но и давление на рабочем месте будет нарастать, поэтому, чтобы не выгореть, устраивайте себе разгрузочные дни, чтобы не потерять энергию», — заключила собеседница издания.

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