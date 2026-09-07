В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 478 многоквартирных домов
Капремонт завершился в 478 МКД Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Подмосковье с начала года по региональной программе капитально отремонтировали 478 многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Лидерами по степени выполнения программы стали Волоколамск, Можайск и Зарайск, где ремонт выполнен на 89%, 75% и 73% соответственно. По ремонту кровель лидеры — Клин и Истра, по обновлению внутренних инженерных систем — Долгопрудный и Клин.
Наибольший охват в региональной программе капремонта демонстрируют кровельные работы, модернизация внутренних инженерных систем и ремонт фасадов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.