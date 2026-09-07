Полмиллиона за руль: на Севере России нашли самые доходные профессии

На сайте «Работа в России» появились вакансии из ЯНАО с заработной платой, значительно превышающей среднюю по стране. Работодатели предлагают инженерам, сварщикам и водителям до ₽500 тыс. в месяц с полным обеспечением, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямал по-прежнему остается лидером по уровню зарплат в стране. Новые предложения на портале «Работа в России» это наглядно подтверждают. В Новом Уренгое инженеру-схемотехнику готовы платить 360 000₽ в месяц. Требуется опыт от пяти лет и знание систем верхнего силового привода.

Электрогазосварщик шестого разряда в той же газовой столице может рассчитывать на ₽280— ₽300 тыс. В селе Гыда Тазовского района акционерное общество ищет машиниста двигателей внутреннего сгорания и слесаря по КИПиА — каждому обещают по ₽300 тыс.

В поселке Уренгой (Пуровский район) требуются шоферы. Зарплата — от ₽200 тыс. до ₽500 тыс. Работодатель предоставляет спецодежду, жилье и питание. Накануне стало известно, что средняя зарплата в ЯНАО составила 194 300₽, что выше столичных значений.

Ранее сообщалось, что работодатели готовы платить от ₽100 тысяч даже сотрудникам без опыта.