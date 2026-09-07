«Жизнь не рухнет, но будет сложно»: Полина Диброва допустила разрыв в Романом Товстиком

37-летняя Полина Диброва впервые публично заговорила о расставании с миллиардером Романом Товстиком, пишет StarHit. В личном блоге она ответила на вопросы подписчиков, которые интересовались, не боится ли она того, что ее ждет после разрыва с бизнесменом.

Полина призналась, что ее жизнь в этом случае не рухнет, но пережить расставание будет очень сложно. При этом она подчеркнула, что является самостоятельной и самодостаточной личностью.

«Думаю, что мне будет больно, так как я люблю Романа, но это жизнь и я ей доверяю, как и Роману», — отметила Диброва.

Она также раскрыла финансовые подробности их отношений. По словам Полины, Товстик каждый месяц переводит ей ₽1,2 млн на содержание детей от первого брака с телеведущим Дмитрием Дибровым. В августе с учетом билетов в Россию сумма выросла до ₽1,7 млн.

Кроме того, Полина ответила на обвинения со стороны бывшей супруги Романа — Елены Товстик. Диброва заявила, что они с Еленой были подругами, но перестали общаться в 2016 году, когда Елена обиделась на то, что Полина не сделала ее крестной матерью своего сына.

Диброва подчеркнула, что за последние 10 лет не видела Елену и не имела с ней никакого контакта. Сама Елена продолжает обвинять Полину в том, что она разрушила ее семью, увела мужа и отдаляет сына от родной матери.

Ранее стало известно, что Роман Товстик перенес операцию.