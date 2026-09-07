Ледник Мижирги обрушился на группу из 33 человек: подробности спасательной операции

В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски шестерых альпинистов, пропавших после схода лавины на леднике Мижирги. Президент региональной федерации альпинизма Абдул-Халим Ольмезов в беседе с RT подтвердил, что шансы найти людей живыми еще есть, хотя местность крайне опасна.

В горах Кабардино-Балкарии вечером 6 сентября произошла трагедия. Лавина сошла с ледника Мижирги и накрыла группу, в которой находились 33 альпиниста. Спасатели работают на месте, однако условия сложные — этот район называют «Малыми Гималаями» из-за высокой опасности.

Утром 7 сентября в республиканском управлении МЧС сообщили об 11 погибших. Десятерым участникам группы удалось выбраться из-под снега самостоятельно. Поиски еще шестерых туристов продолжаются.

Президент Федерации альпинизма КБР и Абдул-Халим Ольмезов в беседе с RT отметил, что ледопады в этом месте случаются постоянно. Полной картины происшествия он не знает, так как на месте не был. Тем не менее, по его словам, надежда на спасение пропавших сохраняется, хотя шансы невелики из-за экстремального рельефа.