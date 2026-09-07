В Подмосковье на горячей линии главврача с начала года обработали около 221 тыс. звонков
Почти 221 тыс. звонков приняли на горячей главврача Подмосковья с января
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье на горячей линии главврача с начала года обработали около 221 тыс. звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«По телефону горячей линии можно получить информацию о графике работы специалистов, порядке записи на исследования, а также оставить отзывы и предложения по работе медицинских организаций. Такой формат обратной связи помогает руководству медицинских учреждений видеть реальные проблемы и быстрее их решать», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Номер горячей линии: 8 (498) 602-03-59. Потребуется набрать добавочный номер, соответствующей интересующему медучреждению. Узнать его можно на сайте организации или в поликлинике.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поликлинику на 1 тыс. посещений в Королеве.