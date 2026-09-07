Два попугая-неразлучника сбежали из дома в Балашихе и будят соседей по утрам

В микрорайоне Павлино городского округа Балашиха уже неделю продолжаются поиски двух попугаев-неразлучников, вылетевших из окна квартиры. Птицы обосновались на карнизах и балконах многоэтажки, а соседи пытаются поймать их до наступления холодов. Об этом пишет REGIONS , ссылаясь на «Новое Павлино Балашиха|ЖК Новоград Павлино».

В балашихинском микрорайоне Павлино развернулась необычная спасательная операция. Два попугая-неразлучника сбежали из квартиры через открытое окно и уже семь дней кочуют по фасаду многоэтажки. Каждое утро они устраивают громкие переклички, сидя на оконных карнизах и балконах.

Птицы полностью оправдывают свое название: они путешествуют строго парами и не разлучаются ни на минуту. Их утренние крики, по словам жителей, будят даже тех, кто спит очень крепко. Местная жительница Алена призналась, что просыпалась с ощущением, будто птицы сидят прямо на подушке. Она видела одного из беглецов на балконе, но поймать не смогла. Женщина переживает, что с наступлением похолодания попугаи погибнут на улице.

Хозяева птиц до сих пор не объявились. Однако соседи не остались равнодушными. В общедомовом чате регулярно обновляют информацию о перемещениях пернатых. Жители специально оставляют открытыми окна, ставят на подоконники кормушки и включают аудиозаписи с голосами неразлучников, чтобы приманить беглецов. Местная жительница Ольга отметила, что дом сплотился, но пока попугаи оказываются хитрее.

Биолог и владелица волнистого попугая Екатерина Авсеева объяснила, как правильно ловить сбежавшую птицу без вреда для нее. Она предупредила, что на улице попугай находится в смертельной опасности. Эксперт посоветовала отказаться от сачков и палок — они пугают птицу и могут травмировать крылья или лапы. Вместо этого стоит поставить открытую клетку со знакомым кормом, спокойно разговаривать с попугаем и при необходимости аккуратно накрыть его легкой тканью или мягкой сеткой.

После отлова птицу сразу помещают в тепло, кормят и дают объявление в районных чатах. Авсеева напомнила владельцам, что побег легче предотвратить — для этого на окнах должны быть надежные москитные сетки.