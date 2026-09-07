Тяжелые металлы не выводятся: названы самые опасные места для сбора грибов

В Новосибирске стартовал грибной сезон. Опытная грибница Наталья Ковязина рассказала, где можно собирать урожай без вреда для здоровья, а где этого делать категорически не стоит, даже после термической обработки.

Не все места для тихой охоты одинаково безопасны. Грибник с многолетним стажем Наталья Ковязина в беседе с Om1 Новосибирск предостерегла горожан от сбора в городской черте.

Она объяснила, что грибы активно впитывают все вещества из почвы, воздуха и осадков, включая тяжелые металлы от автомобильных выхлопов. Даже длительная варка или жарка не выводят эти токсины. Поэтому близость дорог и парковок делает грибы непригодными для пищи.

При этом в глубине крупных лесных массивов ситуация иная. Ковязина разрешила собирать вешенки в Заельцовском парке, Дендропарке и Сосновом бору — там лес очищает атмосферу и защищает от загрязнений. А вот у трасс и во дворах многоквартирных домов этого делать нельзя. Эксперт подчеркнула, что выбор экологически чистых мест вдали от промышленных зон — главное условие безопасности.

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