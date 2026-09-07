В Сергиевом Посаде прошел седьмой этап многодневной велогонки «Россия»
Этап масштабной велогонки «Россия» провели в Подмосковье
Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]
В Сергиевом Посаде прошел седьмой этап многодневной велогонки по маршруту Золотого кольца «Россия». Об итогах рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Главным стартом стала групповая велогонка на дистанции 64 км. Трасса сочетала скоростные участки и рельеф. В связи с непогодой женскую дистанцию сократили до 48 км. Также был организован велофестиваль на 8 км.
Среди женщин победу одержала жительница Подмосковья Мария Курносова, среди мужчин лидером стал Дмитрий Кудашев из Владимирской области. Подробная информация о результатах соревнований доступна на официальном сайте проекта.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с тренерами и спортсменами на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове.