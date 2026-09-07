В Мытищах в День города можно было проверить состояние здоровья

В Мытищах в День города жители могли пройти диспансеризацию. Медосмотры были организованы в разных точках города, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, мобильный медицинский пункт был организован в рамках Мытищинского полумарафона. Помимо стандартных обследований там можно было вакцинироваться от пневмококковой инфекции.

Также в поликлинике № 1 на улице Воровского и в детской поликлинике № 4 провели День семейного здоровья. За консультациями обратились 45 человек, в том числе 8 детей. В 11 случаях выявили заболевания сердечно-сосудистой системы, в 9 — повышенное артериальное давление. Семь пациентов были направлены на углубленное обследование.

Кроме того, в Центре медицины здорового долголетия прошла ночная диспансеризация. Ее прошли 58 жителей. В поликлинике №2 на улице Юбилейной здоровье проверили 96 человек, а через отделение профилактики — 38.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.