«Одной ошибкой лишиться Божией помощи»: главный церковный запрет в день памяти Иулиана Тарсийского 4 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Православные верующие отмечают церковный праздник 4 июля, посвященный памяти сразу нескольких почитаемых святых — священномученика Иулиана Тарсийского, преподобного Максима Грека и священномученика Терентия, епископа Иконийского. Каждый из них оставил заметный след в истории христианства, став примером верности вере, мужества и духовной мудрости.
Тем, кто задается вопросом, какой сегодня церковный праздник, стоит помнить, что этот день посвящен не только молитве, но и размышлению о стойкости перед жизненными испытаниями, милосердии и помощи ближним. Верующие посещают богослужения, вспоминают подвиги святых и стараются провести день в мире с окружающими.
Какой церковный праздник отмечают 4 июля
Главным событием дня является память священномученика Иулиана Тарсийского. Также Церковь чтит преподобного Максима Грека и святителя Терентия, епископа Иконийского.
Эти святые жили в разные эпохи, однако их объединяет преданность христианской вере и готовность сохранить ее даже перед лицом тяжелых испытаний.
Священномученик Иулиан Тарсийский: чем известен святой
Иулиан Тарсийский жил в III–IV веках в городе Тарс. Во время гонений на христиан он отказался приносить жертвы языческим богам, несмотря на долгие пытки и угрозы.
По церковному преданию, почти год святого перевозили из города в город, пытаясь заставить отказаться от Христа. Однако он остался непреклонен. Позже мученика казнили, бросив в море в мешке с песком. Церковь почитает Иулиана как пример непоколебимой веры и духовной силы.
Преподобный Максим Грек и святитель Терентий
Преподобный Максим Грек был выдающимся богословом, переводчиком и просветителем XVI века. По приглашению великого князя Василия III он приехал на Русь, где занимался исправлением богослужебных книг, переводами и духовным просвещением.
Святитель Терентий, епископ Иконийский, распространял христианскую веру в Малой Азии. За проповедь Евангелия он подвергся преследованиям и принял мученическую смерть.
В чем смысл церковного праздника 4 июля
Этот день напоминает верующим, что истинная сила человека заключается не во власти или богатстве, а в верности своим убеждениям, честности и любви к Богу.
Память святых призывает сохранять спокойствие в трудных обстоятельствах, помогать окружающим и не отвечать злом на зло.
Что можно делать 4 июля
В церковный праздник принято:
- посетить храм или помолиться дома;
- вспомнить жития святых;
- заниматься добрыми делами и благотворительностью;
- помочь родственникам, пожилым людям или тем, кто нуждается в поддержке;
- сохранять мир в семье и избегать ссор.
Что нельзя делать 4 июля
Многих интересует, что нельзя делать 4 июля. Церковь не устанавливает бытовых запретов, однако верующим рекомендуют отказаться от поступков, противоречащих христианским заповедям.
В этот день запрещено:
- ругаться и оскорблять окружающих;
- желать кому-либо зла;
- обманывать и нарушать данные обещания;
- проявлять жестокость и равнодушие;
- злоупотреблять алкоголем и предаваться излишествам.
Что обязательно сделать для благополучия
Считается, что день памяти святых лучше посвятить духовному обновлению.
Верующие стараются:
- искренне помолиться о здоровье близких;
- попросить прощения у тех, кого могли обидеть;
- совершить хотя бы одно бескорыстное доброе дело;
- уделить время чтению Священного Писания или духовной литературы.
Главной традицией остается стремление прожить этот день с чистыми мыслями и открытым сердцем.
Именины 4 июля
Именины отмечают:
- Иулиан (Юлиан);
- Максим;
- Терентий.
Какой церковный праздник будет завтра
5 июля православная церковь чтит память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, а также нескольких других раннехристианских мучеников и исповедников.