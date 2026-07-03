«Одной ошибкой лишиться Божией помощи»: главный церковный запрет в день памяти Иулиана Тарсийского 4 июля

Православные верующие отмечают церковный праздник 4 июля, посвященный памяти сразу нескольких почитаемых святых — священномученика Иулиана Тарсийского, преподобного Максима Грека и священномученика Терентия, епископа Иконийского. Каждый из них оставил заметный след в истории христианства, став примером верности вере, мужества и духовной мудрости.

Тем, кто задается вопросом, какой сегодня церковный праздник, стоит помнить, что этот день посвящен не только молитве, но и размышлению о стойкости перед жизненными испытаниями, милосердии и помощи ближним. Верующие посещают богослужения, вспоминают подвиги святых и стараются провести день в мире с окружающими.

Какой церковный праздник отмечают 4 июля

Главным событием дня является память священномученика Иулиана Тарсийского. Также Церковь чтит преподобного Максима Грека и святителя Терентия, епископа Иконийского.

Эти святые жили в разные эпохи, однако их объединяет преданность христианской вере и готовность сохранить ее даже перед лицом тяжелых испытаний.

Священномученик Иулиан Тарсийский: чем известен святой

Иулиан Тарсийский жил в III–IV веках в городе Тарс. Во время гонений на христиан он отказался приносить жертвы языческим богам, несмотря на долгие пытки и угрозы.

По церковному преданию, почти год святого перевозили из города в город, пытаясь заставить отказаться от Христа. Однако он остался непреклонен. Позже мученика казнили, бросив в море в мешке с песком. Церковь почитает Иулиана как пример непоколебимой веры и духовной силы.

Преподобный Максим Грек и святитель Терентий

Преподобный Максим Грек был выдающимся богословом, переводчиком и просветителем XVI века. По приглашению великого князя Василия III он приехал на Русь, где занимался исправлением богослужебных книг, переводами и духовным просвещением.

Святитель Терентий, епископ Иконийский, распространял христианскую веру в Малой Азии. За проповедь Евангелия он подвергся преследованиям и принял мученическую смерть.

В чем смысл церковного праздника 4 июля

Этот день напоминает верующим, что истинная сила человека заключается не во власти или богатстве, а в верности своим убеждениям, честности и любви к Богу.

Память святых призывает сохранять спокойствие в трудных обстоятельствах, помогать окружающим и не отвечать злом на зло.

Что можно делать 4 июля

В церковный праздник принято:

посетить храм или помолиться дома;

вспомнить жития святых;

заниматься добрыми делами и благотворительностью;

помочь родственникам, пожилым людям или тем, кто нуждается в поддержке;

сохранять мир в семье и избегать ссор.

Что нельзя делать 4 июля

Многих интересует, что нельзя делать 4 июля. Церковь не устанавливает бытовых запретов, однако верующим рекомендуют отказаться от поступков, противоречащих христианским заповедям.

В этот день запрещено:

ругаться и оскорблять окружающих;

желать кому-либо зла;

обманывать и нарушать данные обещания;

проявлять жестокость и равнодушие;

злоупотреблять алкоголем и предаваться излишествам.

Что обязательно сделать для благополучия

Считается, что день памяти святых лучше посвятить духовному обновлению.

Верующие стараются:

искренне помолиться о здоровье близких;

попросить прощения у тех, кого могли обидеть;

совершить хотя бы одно бескорыстное доброе дело;

уделить время чтению Священного Писания или духовной литературы.

Главной традицией остается стремление прожить этот день с чистыми мыслями и открытым сердцем.

Именины 4 июля

Именины отмечают:

Иулиан (Юлиан);

Максим;

Терентий.

Какой церковный праздник будет завтра

5 июля православная церковь чтит память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, а также нескольких других раннехристианских мучеников и исповедников.