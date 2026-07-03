Бывшая участница «Пацанок» Лаурита Карпова очнулась после комы: девушка не чувствует ног

Участница популярного реалити-шоу «Пацанки» Лаурита Карпова очнулась после искусственной комы, сообщает Teleprogramma.org. 24 июня девушка упала с высоты около 6 м в Самаре. Трагедия произошла во время прогулки с друзьями.

Медики диагностировали у Карповой закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи ввели ее в искусственную кому. Сейчас она пришла в сознание и впервые вышла на связь с подписчиками.

Состояние девушки стабильно, однако прогнозы насчет ног остаются неутешительными. Лаурита не чувствует их и не может ходить.

«Ваша поддержка и ваша забота дает мне стимул быстрее встать! Вы моя огромная армия и я безмерно всем благодарна», — поделилась Карпова.

Ситуация осложняется тем, что в больницу Лаурита попала без паспорта. Маме девушки врачи давали неутешительные прогнозы. Но сейчас она настроена решительно и продолжает бороться за возможность снова ходить.

Карпова стала известной после участия в шестом сезоне шоу «Пацанки» в 2021 году. В проекте она откровенно рассказывала о своих психологических проблемах и сложных отношениях с матерью. Девушка признавалась, что ее мать работала проституткой и жестоко обращалась с детьми. А дядя подвергал ее сексуализированному насилию почти 11 лет. После проекта Лаурита работала официанткой и жила в Самаре.

Ранее сообщалось, что съемки «Нового Ревизорро» обернулись травмой головы для Елены Летучей.