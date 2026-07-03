Специалисты прогнозируют заметное снижение солнечной активности уже к ближайшим выходным. По их оценке, после 4–5 июля риск магнитных бурь на Земле станет минимальным.

Солнечная активность идет на спад

Ученые сообщили, что уже к 4–5 июля магнитные бури практически прекратятся. По их данным, активные области на Солнце постепенно смещаются из-за вращения звезды и выходят из положения, при котором вспышки способны оказывать влияние на Землю.

Специалисты отмечают, что в ближайшие дни вероятность геомагнитных возмущений значительно уменьшится.

Почему магнитные бури ослабеют

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, группы солнечных пятен удаляются настолько, что даже мощные вспышки уже не смогут вызвать заметных последствий для нашей планеты.

Ученые считают, что благодаря этому к предстоящим выходным геомагнитная обстановка станет спокойнее, а влияние солнечной активности на Землю существенно снизится.