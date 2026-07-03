Два хлопка в машинном отделении, дым и прыжок в воду: подробности пожара на катере у Владивостока

В акватории неподалеку от Владивостока, в районе острова Елены, произошло возгорание прогулочного судна. Пламя уничтожило малое судно полностью. Находившиеся на борту трое человек, одним из которых являлся 13-летний подросток, были вынуждены покинуть катер, прыгнув в море. Спасение прибыло в виде проходившего мимо плавсредства, которое подобрало людей и доставило их к берегу, сообщил vostokmedia.com.

В ГУ МЧС по Приморскому краю от владельца сгоревшего имущества поступили пояснения касательно обстоятельств инцидента. Согласно его словам, путь следования судна пролегал по акватории пролива, разделяющего острова Русский и Елены, с последующим выходом к бухте Новик. Через некоторое время, в ходе движения, из отсека машинного отделения донеслись два громких звука, похожих на хлопки, вслед за которыми пространство внутри катера стало стремительно заполняться черными клубами дыма.

Штатные средства пожаротушения, имеющиеся на судне, не смогли локализовать огонь. Когда ситуация перестала поддаваться контролю, капитан совместно с пассажирами принял решение использовать спасательные жилеты и эвакуироваться за борт. К счастью, по соседству с местом происшествия оказалось другое маломерное судно, которое подобрало терпящих бедствие и благополучно доставило на сушу.

Спасатели ГУ МЧС России по Приморскому краю, оперативно прибывшие на сигнал бедствия, немедленно приступили к обследованию акватории. Медицинская помощь эвакуированным людям не понадобилась — информации о травмах или погибших в ведомство не поступало. К моменту, когда сотрудники МЧС добрались до места, катер уже был объят пламенем и выгорел практически дотла.

Кадры с места происшествия попали в Сеть благодаря очевидцам-рыбакам, которые зафиксировали происходящее на видео. О столбе густого дыма, поднимающемся над водой, также сообщали жители близлежащего поселка Эгершельд, наблюдавшие за происходящим с берега.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли выбраться упавшему в Москву-реку мужчине.