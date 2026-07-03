Пророчества монаха Авеля о будущем России: что на самом деле сбылось и трактовка старинных текстов

Монах Авель считается одной из самых загадочных фигур в истории России. Ему приписывают предсказания о судьбе императоров, революции, мировых войнах и будущем страны, однако достоверность многих пророчеств остается предметом споров, пишет РИА Новости.

Кем был монах Авель

Монах Авель, в миру Василий Васильев, родился в 1757 году в Тульской губернии. После получения вольной он оставил прежнюю жизнь, принял монашеский постриг на Валааме и посвятил себя духовному пути. Согласно историческим свидетельствам, именно тогда он начал записывать свои видения, которые позднее получили широкую известность.

За свои предсказания Авель неоднократно подвергался арестам и в общей сложности провел в заключении более 20 лет.

Какие события ему приписывают

Согласно сохранившимся документам и позднейшим публикациям, Авель предсказывал смерть императрицы Екатерины II, гибель императора Павла I, пожар Москвы во время Отечественной войны 1812 года, а также тяжелые потрясения, ожидающие Россию.

Кроме того, ему приписывают пророчества о падении династии Романовых, революционных событиях XX века, двух мировых войнах и длительном периоде гонений на церковь. Часть исследователей и толкователей связывает отдельные образы из его записей с историческими личностями и событиями, однако единого мнения по этому вопросу не существует.

Что говорилось о будущем России

Особое внимание привлекают тексты, в которых говорится о будущем возрождении страны. В некоторых источниках утверждается, что Авель упоминал будущего правителя, которому предстоит сыграть важную роль в судьбе России. При этом имя этого человека не называется, а сами записи допускают разные трактовки.

Историки отмечают, что многие тексты, приписываемые монаху Авелю, дошли до наших дней в поздних копиях или пересказах. Поэтому подтвердить их подлинность или точность сегодня невозможно.

Предсказание о конце света

Авелю также приписывают расчет даты конца света — 2892 год. Считается, что эта дата была получена на основе византийского летоисчисления и богословских представлений о продолжительности существования мира.

Специалисты подчеркивают, что подобные сведения относятся к религиозно-мистической традиции и не имеют научного подтверждения.