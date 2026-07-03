«Природа уже все сказала»: какие знаки 4 июля предскажут будущее и что нельзя игнорировать

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Народные приметы на 4 июля веками помогали крестьянам предугадывать погоду и понимать, каким будет оставшаяся часть лета. Люди внимательно наблюдали за небом, росой, ветром, поведением птиц и насекомых, считая, что природа заранее подает важные сигналы.

Многие приметы, дошедшие до наших дней, появились благодаря многолетним наблюдениям. Некоторые из них и сегодня нередко совпадают с реальной погодой, поэтому интерес к ним не исчезает.

Народные приметы на 4 июля

Наши предки обращали внимание на самые разные природные явления.

  • Обильная утренняя роса — к ясному и теплому дню.
  • Пасмурное утро — к затяжным дождям.
  • Гром гремит долго и раскатисто — ненастье задержится.
  • Радуга появилась утром — к дождю, вечером — к устойчивой хорошей погоде.
  • Сильный ветер меняет направление несколько раз за день — погода вскоре изменится.
  • Ласточки летают низко над землей — к осадкам.
  • Пчелы дружно возвращаются в ульи раньше обычного — к ухудшению погоды.
  • Муравьи закрывают входы в муравейник — к дождю.
  • Вечером много комаров — ближайшие дни будут теплыми.
  • Яркий закат без облаков — к солнечной погоде.

Какие приметы связаны с урожаем

Особое внимание уделяли состоянию растений.

  • Если трава долго остается влажной после восхода солнца — год будет урожайным.
  • Много ягод в лесу — осенью ожидается богатый сбор грибов.
  • Если овес быстро идет в рост, можно рассчитывать на хороший урожай зерновых.
  • Большое количество шишек на хвойных деревьях считалось признаком суровой зимы.

На что еще обращали внимание

Крестьяне верили, что природа никогда не подает знаки случайно.

  • Если утром воздух кажется необычно свежим после жаркой ночи — скоро придет похолодание.
  • Туман стелется низко над водой — день будет ясным.
  • Если весь день почти не слышно птиц, погода может резко измениться уже в ближайшие сутки.

Коротко: главное о приметах 4 июля

  • Обильная роса предвещает солнечный день.
  • Низкий полет ласточек считается признаком скорого дождя.
  • Муравьи и пчелы помогают определить приближение ненастья.
  • Яркий вечерний закат обычно обещает устойчивую хорошую погоду.
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