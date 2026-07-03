В «Пестово» завершится Первенство Московской области по гольфу

В гольф-клубе «Пестово» проходит Первенство Московской области по гольфу — одни из ключевых юниорских соревнований сезона, они завершатся в пятницу, 3 июля. Состязания организованы Федерацией гольфа Московской области при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заявки на участие в турнире в 2026 году подали более 140 спортсменов, однако, к старту были допущены 96 спортсменов из семи регионов России: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан, Свердловской и Челябинской областей. Остальные участники вошли в лист ожидания.

Результаты соревнований будут учитываться при формировании сборной команды Московской области. Спортсмены будут бороться за медали в своих возрастных категориях на чемпионском поле гольф-клуба «Пестово».

«Первенство Московской области объединяет сильнейших игроков, задает высокий уровень конкуренции и помогает формировать резерв российского гольфа. Именно в таких турнирах закладывается фундамент будущих побед и развития российского гольфа», — заявил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Главный тренер сборной Московской области по гольфу Николай Афанасьев добавил, что такие турниры становятся отправной точкой для новых спортивных достижений и открывают дорогу к выступлениям на всероссийском и международном уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.