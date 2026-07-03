Внучка Шукшиных готова жертвовать личной жизнью ради пауэрлифтинга и титула «Мисс Вселенная»

Внучка известного советского актера Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна кардинально изменила свою жизнь, пишет Teleprogramma.org. За два года 38-летняя девушка превратилась в атлетичную спортсменку.

Анна серьезно увлеклась пауэрлифтингом. Сейчас ее вес составляет 92 кг, но она намерена добраться до 100 кг. Шукшина призналась, что готова жертвовать личной жизнью ради спорта. Она уже выполнила норматив мастера спорта и участвует в международных турнирах. Ее цель — получить титул «Мисс Вселенная».

Однако не все поддерживают преображение Анны. В социальных сетях хейтеры критикуют ее за потерю женственности и изменение голоса. Родные тоже не одобряют ее выбор. Родная тетя Ольга Шукшина считает, что Анна пытается сбежать от проблем.

Мать Мария Шукшина была еще жестче — она называла дочь трансвеститом*. Отношения Анны с матерью испортились давно. Она призналась, что в детстве мать жестоко обращалась с ней, и сейчас их общение натянуто. Конфликт длится с 2021 года. Отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной тоже испортились.

Фото: [ соцсети ]

Единственный человек, который поддерживает Анну, — ее отец. Он помогает ей идти к цели. Сама спортсменка не собирается останавливаться. Она тренируется больше пяти раз в неделю и упорно движется к своей мечте.

Ранее 70-летний Ефим Шифрин похвастался спортивной формой.

*Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.