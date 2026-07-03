Дефицита нет, а цены ниже: почему Абхазия стала главным спасением для туристов в летнем сезоне 2026

Туристическая отрасль в 2026 году сталкивается с нестандартными вызовами. На фоне ажиотажного спроса на черноморские курорты России, сопряженного с перебоями в транспортной доступности и ощутимым удорожанием путевок, ближайшая зарубежная альтернатива демонстрирует удивительную стабильность. Абхазия продолжает удерживать статус одного из наиболее бюджетных вариантов для пляжного отдыха. Примечательно, что в самый разгар высокого сезона здесь не наблюдается острого недостатка гостиничных номеров, а общий уровень расходов на поездку оказывается существенно ниже, чем на большинстве отечественных курортов Черноморья, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, лидером по числу прибытий остается Гагра. Этот курорт аккумулирует порядка 40 процентов всего туристического потока, привлекая гостей развитой курортной инфраструктурой, протяженными пляжными зонами, широким ассортиментом средств размещения и удобной транспортной доступностью из-за близости к границе с Россией.

По данным издания, вторую позицию в рейтинге популярности прочно занимает Пицунда. Данное направление ориентировано на более размеренный досуг: сосновые массивы, экологически чистая акватория и неспешный ритм жизни создают благоприятную среду для отдыхающих с детьми.

По информации издания, для путешественников, стремящихся к уединению и максимальной близости к природе, эксперты рекомендуют обратить внимание на локации в Гудаутском районе. Здесь даже в наиболее загруженные месяцы сохраняется спокойная обстановка, а стоимость проживания и питания часто оказывается еще более демократичной.

В числе приоритетов у отдыхающих остается и Сухум. Столица республики позволяет совмещать пляжный досуг с экскурсионной программой: прогулки по набережной, знакомство с архитектурными и историческими памятниками, посещение городских парков и колоритных кафе.

Ранее туроператор отчитался о туристах на острове, объявленном желтым уровнем.