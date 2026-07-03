«Наша красивая малышка — жена!»: 22-летняя дочь Газманова связала себя узами брака

В Москве прошла свадьба дочери народного артиста РФ Олега Газманова, сообщает Teleprogramma.org. Марианне Газмановой всего 22 года, но она уже стала женой.

Избранником девушки стал бизнесмен по имени Максим, который предпочитает не показывать свою жизнь на публике. Молодожены выбрали для церемонии Грибоедовский загс — одно из самых красивых мест для регистрации брака в российской столице.

Марианна выглядела как настоящая принцесса. На ней было белое платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее нежность и молодость. В социальных сетях появились фотографии и видео с торжества.

Фото: [ скриншот видео ]

Пользователи восхитились красотой невесты. Мама девушки, Марина Газманова, не сдержала эмоций. Она опубликовала трогательный кадр и подписала его: «Все, наша красивая малышка — жена!».

Но все знают, что певец души не чает в Марианне. Семья Газмановых считается одной из самых крепких в России. Олег и Марина женаты с 2003 года. Они до сих пор сохраняют страсть и любовь друг к другу. Марина часто публикует теплые посты о чувствах и даже дает советы, как сохранить страсть в браке.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников раскрыл новые подробности свадьбы своей 16-летней дочери.