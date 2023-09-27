Офтальмолог из Белоруссии нашла в Талдомском округе новые возможности для развития

Подмосковье продолжает активно укреплять медицинский кадровый потенциал. Для привлечения медиков в медучреждения удаленных, сельских территорий действует множество целевых программ, сообщают в Министерстве здравоохранения Московской области. Компенсация стоимости аренды жилья, социальная ипотека, бесплатные образовательные программы, широкие возможности для профессионального роста – все это привлекает в наш регион лучших специалистов. Например, герои сегодняшней публикации прибыли в Подмосковье из Белоруссии.

С НОВЫМ ДОМОМ!

На самом юге Талдомского округа, окруженный густыми лесами, расположен старинный поселок Запрудня. Аккуратный, нарядный, утопающий в зелени и цветах, он ведет свою историю с начала XVII века. Три года назад именно в этом живописном месте начала свою работу врачом-офтальмологом Анастасия Игнатчик. Вместе с супругом Игорем и двухлетним сыном семья сменила насыщенную городскую жизнь в Брестской области на тихую сельскую в Талдомском округе.

«Я стремилась стать врачом с детства. Примером были мои родители медики», – рассказывает заведующая поликлиникой Запрудненского филиала Талдомской ЦРБ Анастасия Игнатчик.

С будущим супругом Анастасия познакомилась в медвузе, он учился на врача-хирурга. После окончания учебы пара поженилась, на свет появился сынишка.

Два года врачи работали в больнице в Минске и Брестской области, а потом узнали о масштабной программе по укреплению кадрового резерва медиков в Подмосковье.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспективных сотрудников пригласили в Талдомскую ЦРБ.

«При знакомстве с больницей и ее коллективом царила теплая и доброжелательная обстановка», – вспоминает Анастасия.

После переезда супруг Анастасии Игорь Игнатчик начал работать в хирургическом отделении больницы, а во время пандемии COVID-19 оперировал в «красной зоне» инфекционного госпиталя Талдомской ЦРБ. Анастасия тоже стала трудиться по профилю – детским офтальмологом в поликлинике поселка Запрудня.

«У работы в сельской поликлинике оказалось множество плюсов. Во-первых, это небольшой коллектив. Во-вторых, возможность более плотно и тщательно выстраивать диалог с пациентом», – поясняет Анастасия.

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА

В копилке Анастасии Игнатчик – целый ворох счастливых историй маленьких пациентов.

«Были случаи, когда ребятишек приводили с косоглазием, на разных стадиях близорукости, мы подбирали для них очки, давали рекомендации родителям, тщательно отслеживали динамику. А сейчас эти дети прекрасно видят и активно готовятся к школе», – рассказывает врач.

Еще одна прелесть работы в сельской поликлинике – возможность видеться с пациентами и их родителями не только на приеме. Анастасия регулярно встречает своих подопечных на улицах, многие воспитываются в том же детском саду, что и ее сын.

«Часто бывает, что веду сына в детский сад, а сзади меня окликает тоненький голосок: «Здравствуйте, Анастасия Андреевна! А я теперь хорошо вижу!» Вот это – моя самая большая награда», – улыбается доктор.

ТЕПЛО, УЮТНО, КОМФОРТНО

Высокие профессиональные и управленческие качества Анастасии Игнатчик не остались незамеченными. Некоторое время назад врачу предложили возглавить поликлинику в Запрудне, и она согласилась. Сегодня она руководит ее коллективом, помогая сделать медпомощь в поселке еще доступнее и эффективнее.

«Нам с мужем очень нравится жить и работать в Талдомском округе. Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева мы получаем компенсацию аренды съемного жилья – 20 тыс. руб. ежемесячно. Эта сумма на 90% покрывает стоимость съемного жилья», – поясняет она.

Высоко оценивает врач и уровень зарплат в Подмосковье, а также широкий спектр возможностей для профессионального роста.