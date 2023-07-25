«Огонь в глазах и полный вперед»: молодой офицер погиб на СВО при неясных обстоятельствах

Евгений Иванов из Новосибирска еще в школе решил, что станет военным. Он рос любознательным ребенком, любил изучать иностранные языки. Но никакие перспективы в сфере дипломатии не заставили его отказаться от мечты.

По словам его матери Екатерины, Евгений всегда мечтал носить голубой берет.

Настоящий кадет

Сестер и братьев у Иванова не было. Отец умер, когда Женя был в восьмом классе, и мать воспитывала его одна.

«Сын очень любил природу, животных. Мог часами наблюдать за паучками и букашками. Мы думали, будет биологом. Но и с мальчишками он часто играл в войну, любимое занятие было —бегать по гаражам. Множество падений, разбитых коленок. Во дворе было очень много детей, и со всеми он дружил», — отмечает Екатерина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женя любил проводить лето у бабушек: у одной — в Чулыме Новосибирской области и у другой, уже на Украине.

«Он обожал Украину, у него там было много друзей, с которыми он общался до 2014 года», — добавляет Иванова.

В школе Женя учился хорошо, продолжает наша собеседница, проблем с успеваемостью не было. Особенно мальчику нравились гуманитарные дисциплины. Иванов всегда принимал участие в конкурсах чтецов и занимал призовые места. Особые склонности открылись у Иванова к изучению иностранных языков.

«С 1-го класса сын ходил в детский клуб и изучал английский язык. В школе он изучал французский. Потом английский ему очень пригодился, когда поступал в Новосибирское командное училище и сдавал экзамены: английский письменно и устно. В военном училище он уже изучал персидский», — перечисляет Екатерина.

Фото: [ из личного архива семьи Ивановых ]

Воплотил мечту в реальность

Иванова предложила сыну поехать в Сибирский кадетский корпус, когда был день открытых дверей. После посещения учебного заведения Женя твердо решил поступать туда в 10 класс. Парню с детства нравились походы по местам боевой славы, и он очень любил лагерь в кадетском корпусе, где проводили военные занятия.

Затем была армия. После службы мать говорила сыну: «Надо идти в гражданский вуз». По словам нашей собеседницы, у Евгения была возможность обучаться в Сибирском институте международных отношений, его брали на второй курс, но парень отказался. Его ответ: «Голубой берет ни на что не променяю». Иванов поехал поступать в Рязанское десантное.

«В Рязани сын женился, будучи курсантом. Избранница работала в училище медсестрой. Невестка сейчас живет в Новороссийске. Есть внук Андрей, десять лет отроду, и внучка Ксения, семь лет. Женя был хорошим отцом и заботливым мужем, правда, дома бывал редко, такая служба», — говорит Екатерина.

И однажды служба призвала защищать Родину. Когда командир десантно-штурмового взвода Иванов погиб, ему было 35 лет. Это случилось на третий день СВО, 26 февраля.

Фото: [ из личного архива семьи Ивановых ]

«Спасибо за сына»

Сослуживцы Евгения толком и не знают, что произошло. Известно, что российские бойцы шли колонной на Шиловой Балке и попали в засаду. Много солдат погибло и получило ранения. Сослуживец Никита В. с теплотой вспоминает бывшего командира.

«Я знаю одно: он был хорошим человеком. Знал, где пошутить, а где говорить серьезно. Он был настоящим справедливым офицером. Когда он был командиром нашего взвода, за нас он просто рвал всех. Следил, чтобы мы всегда были одеты и накормлены, переживал, как за детей. И он научил меня не бояться: «Огонь в глазах и полный вперед!». Так он всегда говорил», — отмечает Никита.

О подробностях гибели Евгения известно мало. Единственную зацепку дала мать одного из выживших солдат, которая связалась с Екатериной в соцсетях. Ее раненый сын рассказал о гибели офицера Иванова.

«Он остался с раненным солдатом, подчиненным, подорвал себя гранатой. Настоящий герой. Извините за подробности. Спасибо за сына. Он был настоящий офицер. Может, мой сын жив благодаря вашему», — прочитала сообщение Иванова.

О судьбе другого героя спецоперации читайте в нашем материале.