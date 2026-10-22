Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире
Минобороны сообщило об ударах по подстанциям в Киевской области
Российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Киевской области и Житомире. Об этом сообщает Lenta.ru.
Поражена подстанция ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области. Также под удар попала ПС-330 «Житомирская» в Житомире.
Кроме того, российские военные поразили два сухогруза, которые доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для украинской армии.
Ранее стало известно, что Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам.