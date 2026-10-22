Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире

Минобороны сообщило об ударах по подстанциям в Киевской области

Политика

Российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Киевской области и Житомире. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поражена подстанция ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области. Также под удар попала ПС-330 «Житомирская» в Житомире.

Кроме того, российские военные поразили два сухогруза, которые доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для украинской армии.

Ранее стало известно, что Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам.

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