Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире

Российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Киевской области и Житомире. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поражена подстанция ПС-330 «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области. Также под удар попала ПС-330 «Житомирская» в Житомире.

Кроме того, российские военные поразили два сухогруза, которые доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы для украинской армии.

Ранее стало известно, что Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам.