Депутат из Аргентины помогла исполнить мечту юного болельщика из Подмосковья

Школьник Алексей из подмосковного Ногинска стал обладателем заветной футболки с номером «10» и фамилией Лионеля Месси на спине. Желанный подарок юному болельщику специально доставили из Аргентины. Помогла исполнить мечту окружной депутат Екатерина Щербакова, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

История, достойная сюжета доброго кино, случилась в Ногинске. Заядлый футбольный болельщик и поклонник знаменитого аргентинца Алексей давно мечтал о майке своего кумира — и мечта сбылась. Узнав об этом, депутат округа Екатерина Щербакова, представляющая палату молодых законодателей при Совете Федерации, решила действовать.

На одном из международных выездов она познакомилась с коллегой из Аргентины и попросила его привезти что-нибудь связанное с Месси — в подарок Леше. И вот долгожданный презент наконец добрался до адресата. Теперь у школьника есть настоящая футболка из Буэнос-Айреса, магнитик на холодильник и яркая память на всю жизнь, рассказала Щербакова REGIONS.

К слову, Алексей не просто болельщик. Он активно участвует в работе ногинского клуба «В кругу друзей»: вместе с единомышленниками занимается благотворительностью и поддерживает приют для безнадзорных животных в Ямкине — собирает корм, лекарства и необходимые вещи для четвероногих подопечных. Так что подарок достался не только преданному фанату, но и доброму помощнику.