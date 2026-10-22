Золото в расплаве и секреты Кремля: какие вазы из СССР стоят целое состояние

В старых сервантах нередко пылятся цветные вазы и бокалы, доставшиеся от старшего поколения. Красные, синие и изумрудные предметы притягивают взгляд, но их реальную стоимость на рынке антиквариата знают единицы. Почему изделия цвета рубина и кобальта могут стоить целое состояние и как не продать их за бесценок, REGIONS рассказал любитель советского антиквариата, коллекционер Сергей Кабищер.

Рубиновое стекло: вершина мастерства

Насыщенный красный оттенок советским вазам давал не дешевый краситель, а соли золота или селена в расплаве. Технология была сложной и затратной, поэтому рубиновые сервизы и вазы выпускали штучно. Такое стекло шло на парадную посуду для Кремля, а также на наградные и подарочные фонды. Найти сегодня подлинный рубиновый хрусталь в идеальном состоянии — большая удача.

Кобальтовый хрусталь: глубина и игра света

Не менее высоко ценится глубокий синий хрусталь. Кобальт — дорогой пигмент, при плавке он придавал стеклу удивительную глубину и игру света. Синие наборы часто приурочивали к крупным международным фестивалям и выставкам. Существовали и эксклюзивные тяжелые вазы со сложной алмазной гранью, хотя этот цвет широко использовался и в повседневной посуде. Ценность таких изделий определяют сохранность, редкость формы и клеймо завода, а не только толщина стекла.

По словам Кабищера, настоящий рубин или кобальт обладают особой глубиной цвета и играют на свету, как драгоценные камни. Именно за эту сложную технологию их и ценят коллекционеры.

Как отличить подделку и оценить состояние

Главный враг цены — сколы и трещины: на цветном стекле они проступают белыми отметинами и сразу бьют по стоимости. Мелкая «паутинка» царапин на темном фоне менее заметна, чем на прозрачном, но тоже выдает неправильный уход. Есть и простой тест — легкий щелчок по краю вазы должен дать чистый и долгий звон. Глухой звук выдает обычное цветное стекло, а не хрусталь.

Правила хранения и ухода

Цветной хрусталь требует бережного отношения. Его нельзя мыть в посудомоечной машине, использовать горячую воду и агрессивные абразивные порошки. Хранить вазы и бокалы лучше в закрытых витринах, подальше от прямых солнечных лучей, чтобы цвет не выгорал.

Коллекционер советует при покупке или оценке цветного хрусталя обязательно смотреть на него на просвет: дешевые имитации выглядят мутными или плоско окрашенными, а настоящий заводской рубин или кобальт переливается гранями и имеет благородный, насыщенный оттенок.

Память поколений

Для многих семей такие вазы и сервизы — не просто предметы интерьера, а настоящая память: они стояли на праздничном столе в дни рождения, свадьбы и Новый год. Даже если вещь не представляет огромной финансовой ценности, она бесценна как семейная реликвия. Главное — сохранить ее для детей и внуков в первозданном виде.

Кабищер напомнил, что цветной хрусталь требует бережного отношения: при правильном уходе он сохранит первозданный блеск и будет радовать еще не одно поколение семьи.