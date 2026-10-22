ИИ-оценка соискателей может обернуться потерей талантов

Эксперт Гизатуллин назвал подводные камни использования ИИ в найме

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Работодатели, которые доверяют оценку соискателей искусственному интеллекту, рискуют потерять лучших кандидатов. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, ИИ выдает красочный отчет даже тогда, когда данных о человеке недостаточно. И такая оценка может не соответствовать действительности. Проблема — в лени рекрутеров, которым проще доверить решение алгоритму, а потом сослаться на отчет. В итоге компания теряет кандидата с нестандартной карьерой или незаполненным профилем. Кроме того, без четкой системы ИИ может дискриминировать соискателей. Например, один алгоритм отсеивал кандидатов старше 40 лет.

Почти половина российских компаний уже применяет ИИ в подборе персонала, но системно, на нескольких этапах — лишь около 12%. Фактически это гонка ради галочки. Гизатуллин сравнивает ситуацию с выражением «все бегут, и я бегу». Подключили чат-бота, а процесс не пересобрали. А проблема в хаосе, который ИИ только разгоняет. Если вакансия описана размыто, критерии не формализованы, а метрики качества найма никто не считает, нейросеть быстро и уверенно выдает плохие решения.

Главная проблема — война алгоритмов. Больше половины соискателей используют нейросети при поиске работы. На рынке есть сервисы, которые сами находят вакансии и пишут письма. В итоге ИИ работодателя читает резюме, написанные ИИ кандидата. За этой стеной разглядеть подходящего человека уже невозможно. Возврата к ручному поиску эксперт не ждет. По его прогнозу, рынок придет к гибридной модели: рутину забирает ИИ, а финальную оценку делают люди. Собеседования изменятся — кандидаты будут выполнять задачи прямо на встрече, чтобы исключить использование ИИ. А те, кто будет молча отсеивать людей алгоритмом, получат репутационные потери и много неподходящих сотрудников.

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