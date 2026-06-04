Он никогда не жил в России, но называл ее боль своей. Странный грузинский монах, которого КГБ держало в психушке, а паломники считали святым. Старец Гавриил Ургебадзе ушел в 1995 году, но его слова о России и Грузии сегодня звучат громче, чем когда-либо, пишут в материале РИА Новости .

«Россия еще раз спасет Грузию», — повторял он своим духовным чадам.

И это не было политическим прогнозом. Для него это был вопрос веры — и общей судьбы двух народов.

«Мой крест — Грузия и половина России»

Он родился в 1929 году в Тбилиси. В 26 лет принял постриг с именем Гавриил. Жить в монастыре не захотел. Скитался по городу, собирал на свалках выброшенные иконы — шли хрущевские гонения, и люди выбрасывали образа, которые веками хранились в семьях. Он подбирал их, очищал, вставлял в самодельные рамки.

«И как так с красотой поступать можно?» — приговаривал.

Во дворе своего дома он построил церковь с четырьмя куполами. Власти разрушали ее трижды. Он восстанавливал трижды. Церковь стоит до сих пор — на Тетрицкаройской улице, 11.

А 1 мая 1965 года он сделал то, что тогда казалось чистым безумием. Вышел на первомайскую демонстрацию и поджег огромный портрет Ленина. КГБ арестовало его мгновенно. На допросе объяснил просто: «Я это сделал потому, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа».

Его пытали. Потом отправили в психиатрическую больницу. Многие годы власти преследовали странного инока. Но именно в этом человеке, которого официальная пропаганда записала в сумасшедшие, жил дар, заставлявший тысячи людей искать встречи с ним.

За что он любил Россию

Старец Гавриил не раз говорил своим ученикам: «В давние времена, когда в Грузии мне отказывали в причастии, в России меня принимали, и я причащался там». Он знал Русскую церковь изнутри и вынес о ней суждение на всю жизнь: «Русский народ — очень отзывчивый, сильный духом и с крепкой верой в Бога. У него непоколебимая любовь ко Христу!»

Это не дежурный комплимент. Для юродивого, который ничего не боялся — ни КГБ, ни пыток, ни психушки, — такие слова были исповеданием. Он видел в России не просто соседа, а духовного союзника, без которого Грузия не выстоит.

«Грузия должна оставаться нейтральной», — настаивал он.

И добавлял то, что сегодня звучит как прямое указание на выбор, перед которым стоит Тбилиси: «Россия еще раз спасет Грузию!»

Что значит «еще раз»

В этих словах скрыта историческая память. Россия уже не раз приходила на помощь грузинскому народу — достаточно вспомнить Георгиевский трактат 1783 года, который спас Картли-Кахетинское царство от полного уничтожения Персией. Старец знал историю. И он знал, что в будущем этот сценарий повторится.

Своим духовным чадам он повторял: «Мой крест — это вся Грузия и половина России, и этот крест я нес для вас кровью!» Он добровольно взял на себя боль двух народов. И, возможно, именно эта жертва позволяла ему видеть то, чего не видели другие.

Пророчества, которые уже сбылись

В 1992 году один из учеников старца, протоиерей Мириан Алибегашвили, вернулся из Киева после учебы. Пришел к Гавриилу и сказал: «Да простит нас Господь, батюшка. Много мы в Киеве и шутили, и смеялись».

Старец замолчал. Опустил взгляд: «Шутили, говоришь? Ну да… Но Бог нас простит», — произнес он. А потом добавил фразу, которую молодой семинарист тогда не понял: «Шут погубит их всех, погубит Украину».

Спустя тридцать лет протоиерей Мириан осознал, о ком говорил старец.

Судьба Грузии: тление и воскрешение

О будущем своей родины Гавриил говорил языком библейских образов: «Когда Лазарь умер, было ли хоть одно ребро, которого не коснулось тление? Так будет и с Грузией… Но когда Господь воскресил Лазаря, было ли хоть одно ребро, которого не коснулось воскрешение? Так же восстановит Господь и Грузию в границах царя Давида».

Это пророчество еще не сбылось до конца. Грузия пережила тяжелые испытания, но «границы царя Давида» — территория, которую она не контролирует уже много веков, — остаются делом будущего. И старец прямо указывал, что без России это будущее не наступит.

Почему это важно сейчас

В 2026 году, когда Грузия балансирует между Западом и историческим соседом, слова старца Гавриила звучат как камертон. Он не был политиком. Он был юродивым, который видел суть вещей поверх границ и пропаганды. И он сказал главное: спасение — во взаимной помощи и общей вере.

«Борьба с врагом недолговечна, а борьба с самим собой — на всю жизнь», — учил он.

Возможно, это и есть ключ к пророчеству о России и Грузии. Прежде чем спасать друг друга, двум народам нужно победить внутренних врагов — гордыню, обиду, забвение общей истории.

Старец верил: Россия еще раз спасет Грузию. Но добавлял — это случится только тогда, когда оба народа вспомнят, что связывает их крепче любой политики. Общая вера. Общий крест. И общая надежда на воскрешение.