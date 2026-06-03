Он знал про СССР, Балканы и Новороссию. Что еще предсказал Паисий Святогорец

Есть пророки, чьи слова проверяются временем. И есть Паисий Святогорец — афонский монах, который видел будущее с точностью, недоступной ни одному политическому аналитику. Когда он говорил о грядущем распаде Советского Союза, над ним посмеивались. Когда предупреждал о войне на Балканах — отмахивались. А потом оба предсказания сбылись, пишут в материале РИА Новости .

Сегодня, когда мир вновь стоит на пороге тектонических сдвигов, к словам старца обращаются не только верующие. Светские аналитики признают: прогнозы Паисия поразительно точно описывают современные геополитические процессы. И если сбылось то, что казалось немыслимым, — почему мы не должны верить тому, что он говорил о будущем России и мира?

Монах, который видел сквозь время

Паисий Святогорец, в миру Арсений Эзнепидис, родился в 1924 году в Каппадокии. Еще ребенком он пережил греко-турецкий обмен населением, оказался в Греции, а позже посвятил жизнь служению Богу на Святой горе Афон. Но помимо духовных подвигов, он обладал даром, который церковь называет «прозорливостью» — способностью видеть будущее.

В отличие от многих предсказателей, Паисий не говорил загадками ради загадок. Его формулировки конкретны, а главное — проверяемы. Именно поэтому к его наследию сегодня обращаются даже те, кто далек от религии.

СССР, Балканы, Ближний Восток — что уже сбылось

За десятилетие до перестройки, когда Советский Союз казался несокрушимой империей, Паисий говорил о его скором распаде. В 1970-х это звучало как фантазия. В 1991-м стало историческим фактом.

Он предвидел и военный конфликт на Балканах — войну, которая разорвала Югославию на части в 1990-х. Снова точное попадание, снова за десятилетия до событий.

Именно эти два сбывшихся пророчества заставляют исследователей с особым вниманием перечитывать остальные слова старца. Если он не ошибся в главном — возможно, не ошибся и в остальном?

Три трети человечества

Одно из самых мрачных пророчеств Паисия звучит как библейский текст: «Треть населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию».

Это не метафора. Старец описывал конкретное разделение человечества перед концом времен. Треть погибнет — в войнах, катаклизмах, катастрофах. Треть обратится к православию и найдет спасение. Оставшаяся треть уйдет в Месопотамию — регион, который и сегодня, в 2026 году, остается одной из самых горячих точек планеты.

Последние события на Ближнем Востоке заставляют вспомнить эти слова с тревогой. Возможно, исход в Месопотамию — это не добровольное переселение, а бегство от того, что надвигается на Запад.

Шесть миль, которые решат все

Особое место в пророчествах Паисия занимает конфликт между Турцией и Грецией. Старец по-своему истолковал древнее предсказание Космы Этолийского и увидел в нем указание на будущий спор о морском шельфе: «Турки продвинутся только на шесть миль, и тогда на них найдет великое бедствие с севера».

Цифра шесть миль — не случайна. Именно на такое расстояние Турция сегодня требует расширить свои исключительные экономические зоны в Эгейском море. Греция сопротивляется. Конфликт тлеет, но в любой момент может вспыхнуть.

И здесь в пророчество входит Россия. По словам старца, именно с севера придет сила, которая остановит турецкое продвижение и поможет православной Греции. Паисий видел Россию как защитницу православного мира — и эта роль, по его убеждению, будет только возрастать.

Освобождение Новороссии

Пожалуй, самое близкое российской аудитории пророчество Паисия касается возвращения земель Новороссии. Старец говорил о Николаеве и Одессе как о городах, которым суждено вернуться в «родную гавань». Он предрекал России тяжелейшие испытания, но утверждал: страна их переживет и станет духовным лидером человечества.

Примечательно, что эти слова произносил грек, афонский монах, человек, не связанный с Россией ни происхождением, ни культурой. Он смотрел со стороны — и видел именно Россию центром нового мира.

Почему ему верят

Скептики скажут: религиозный экстаз, совпадения, эффект послезнания. Но как тогда объяснить предсказание о распаде СССР, сделанное в 1970-х? Как объяснить прогноз о Балканской войне, сделанный задолго до того, как Югославия начала трещать по швам? Как объяснить шесть миль — цифру, которая сегодня фигурирует в реальных дипломатических спорах?

Паисий Святогорец не оставил инструкций по выживанию. Он оставил нечто большее: картину будущего, в которой Россия проходит через огонь, но выходит из него победителем и духовным лидером. Картину, в которой у мира есть шанс — если он услышит предупреждение.