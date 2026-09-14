«Они займут каждый пустой уголок»: что говорил афонский старец Стефан Карульский о будущем России

В записях паломников, посещавших афонского архимандрита Стефана Карульского, сохранилась одна деталь, которая выделяется среди его предсказаний о мировых событиях. Говоря о будущем России, старец не ограничивался общими словами. Он указал конкретный сценарий расселения: миллионы людей, бежавших с западного побережья Атлантики, по его словам, «займут каждый уголок, который был безлюдным до этого». Жителям России он при этом советовал «беречь свои дома». Об этом пишут в материале РИА Новости .

От агронома до отшельника

Стефан Милкович родился в Сербии в 1922 году. Получил образование в сельскохозяйственном техникуме, несколько лет работал агрономом. По воспоминаниям современников, ничто в его ранней биографии не указывало на будущий путь отшельника. Все изменилось весной 1945 года. По рассказам самого старца, коммунистические власти вынесли ему смертный приговор. Когда его привели к стене, а взвод солдат зарядил ружья, он, по его собственным словам, услышал незнакомый женский голос — и побежал. Пули летели вслед, но, как он утверждал, не ранили его, лишь прожгли в нескольких местах рубашку. Позже Стефан связывал свое спасение с молитвой. В начале 1950-х он пешком добрался до Афона и выбрал для поселения одно из самых суровых мест — пещерный скит Карулия. Его келья располагалась на высоте около 800 метров над уровнем моря. Там, среди голых камней, в сырости и холоде, он прожил без малого сорок лет.

Необычный монах

По свидетельствам паломников, архимандрит Стефан заметно отличался от других афонских подвижников. Он ходил не в рясе, а в обычной мирской одежде, иногда — в спортивном костюме. Принимал всех: православных, католиков, протестантов. Язык знал плохо, часто переходил на сербский, но, как утверждали гости, в таком «лингвистическом миксе» разобраться было несложно. Церковные власти Святой Горы поначалу относились к нему сдержанно. По воспоминаниям афонских иноков, однажды высокопоставленные церковники решили наказать старца за «юродство», но, по свидетельствам очевидцев, их визит закончился ничем. Авторитетные иноки говорили: «Народ проголосовал за него своими ногами». Тропа к его пещере, по их словам, не зарастала.

Что он говорил о России

Среди множества записей, сохранившихся от встреч паломников со старцем, есть несколько, касающихся судьбы России. Согласно этим записям, Стефан Карульский рассказывал о событиях, которые, по его словам, должны произойти в начале XXI века. Он утверждал, что на Землю обрушится водная стихия, и особенно сильно пострадают Соединенные Штаты: «Америка тогда пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись».

Жителям России он, по тем же свидетельствам, советовал «беречь свои дома». Причина — в ожидаемом потоке людей, которые, по словам старца, хлынут с западного побережья Атлантики. Именно здесь и появляется та самая деталь, с которой начинается этот материал: «Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого».

На вопрос, почему именно Америка, по его мнению, должна принять основной удар, старец, согласно записям, отвечал: «Америка мечтает стать сильнее России, но чаяниям правителей не суждено будет сбыться — зависть их лишь в тупик приведет».

Результатом этого противостояния, по его словам, должно было стать «кровавое побоище», из которого Россия, как он утверждал, выйдет победительницей.

«Великое обновление»

Отдельная часть записей касается того, что старец называл «Великим обновлением» человечества. Согласно этим свидетельствам, оно, по его словам, должно было начаться с России: «Это будет великая радость для нее. Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом». По его словам, великие семьи должны были прекратить распри и объединиться под началом правителя, решения которого, как он утверждал, будут «твердыми и справедливыми» и «с евангельской истиной согласные». На вопросы о личности этого человека старец, согласно записям, отвечал уклончиво: дескать, «родился он уже, растет». Именно ему, по словам старца, суждено было «повести человечество к светлому будущему».

В записях также сохранилась фраза, приписываемая ему: «Сотни лет покоя и процветания царь обеспечит всему миру. Но перед ними народ этот ждут страшные события».

Точка отсчета

Согласно тем же свидетельствам, старец называл 2025 год «точкой невозврата». К этому времени, по его словам, «всем уже станет ясно: перемены необратимы, и они затронут весь мир».

Сам Стефан Карульский умер 4 декабря 2001 года. Записи его бесед с паломниками продолжают циркулировать в среде, интересующейся подобными темами. Насколько они соответствуют действительности — каждый читатель волен оценивать самостоятельно.