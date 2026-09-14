Чудо-гриб заполонил Подмосковье, но есть нельзя: чем грозит «лечение» мухоморами

Осенью 2026 года подмосковные леса заполонили мухоморы, и грибы кто-то активно срезает. Одни делают якобы целебные настойки, другие сушат для микродозинга, третьи просто идут за трендом. Врачи бьют тревогу: увлечение ведет прямиком на больничную койку, а статистика фиксирует летальные исходы. О природе опасного поветрия REGIONS поговорил с врачом-наркологом Сергеем Шуваловым.

Мода на маленькие порции мухоморов пришла из-за океана: американский специалист по грибам Пол Стамец убедил поклонников, что гриб лечит от всех болезней. В России идею подхватили некоторые микологи и блогеры, а соцсети запестрели историями о том, как микродозы налаживают сон и убирают тревогу. Вторая причина — народные рецепты: в селах из мухоморов давно делают настойки и мази для суставов и поясницы.

Однако серьезных исследований, подтверждающих пользу микродозинга, нет. Научных данных о том, что мухомор улучшает работу мозга, настроение или продуктивность, не существует.

Люди верят в чудо и убеждены, что яркий красивый гриб обязательнo должен лечить, однако это опасное заблуждение, подчеркнул Сергей Шувалов. По словам эксперта, мухомор является ядом, а не лекарственным средством.

Главный яд мухомора — мускарин. Он бьет по нервной системе, сердцу, легким и кишечнику: замедляет пульс, вызывает тошноту, рвоту, удушье из-за отека легких и судороги, а в тяжелых случаях приводит к смерти. Есть в грибе и иботеновая кислота, убивающая клетки мозга. При сушке она превращается в мусцимол — вещество с малозаметным успокаивающим эффектом, но по-прежнему ядовитое. Именно из-за него микродозинг и стал популярен, хотя похожего расслабления можно добиться обычными лекарствами — без отравления и привыкания.

По словам Шувалова, никакая термическая обработка не нейтрализует яд мухомора. Это подтверждает и Роспотребнадзор: нагревание или заморозка никак не влияет на токсины гриба.

Сторонники микродозинга уверяют, что маленькие порции безвредны. Врачи категорически не согласны. При частом приеме формируется зависимость: организму требуется все большая доза, а мускарин обладает наркотическими свойствами. Ежегодно в России от отравления грибами страдает около тысячи человек, примерно тридцать случаев заканчиваются смертью.

В Красногорске в этом году медики спасли сорокалетнего мужчину, оказавшегося в реанимации после мухоморов. Грибы попали в банку с маринованными заготовками случайно. Пациента привезли в тяжелом состоянии: сильное возбуждение, галлюцинации, судороги. Врачи быстро определили отравление и госпитализировали мужчину, состояние удалось стабилизировать. Этот случай — напоминание: даже случайно попавший в еду мухомор может стоить жизни.

Чем заменить опасное увлечение:

для спокойствия и крепкого сна — прогулки, дыхательная гимнастика, медитация, чай с ромашкой или мелиссой;

для иммунитета — налаженное питание, сон и витамины по совету врача;

при болях в суставах — визит к ортопеду и физиотерапия.

«Не существует волшебной таблетки. Но есть проверенные способы: здоровый сон, движение, правильное питание и помощь врача. Мухомор — это не альтернатива. Это яд», — завершает Сергей Шувалов.

Микродозинг мухоморов — не модный биохакинг, а наркомания. Люди срезают ядовитые грибы, веря в чудо, но получают отравление, зависимость и риск смерти. Заметив, что кто-то собирает мухоморы, стоит предупредить об опасности. А если появляется мысль о «микродозинге», лучше остановиться вовремя: здоровье не стоит экспериментов с ядом.