Работу лифта на набережной Павшинской поймы планируют восстановить после ремонта

Лифт на набережной Павшинской поймы у Соборной площади, д. 1 временно перестал работать. Специалисты ищут техническое решение для стабильного электроснабжения.

Причина в том, что лифт и освещение моста запитаны от одной трансформаторной подстанции. Чтобы оборудование работало без сбоев, рассматривается переподключение лифта к другому источнику.

Вопрос администрация городского округа Красногорск прорабатывает вместе с Мособлэнерго. На этой неделе пройдет выездное обследование. После него определят дальнейшие работы и сроки.

Ранее во время технического сбоя женщина с двумя детьми спустилась на лифте, но не смогла выйти из тамбура. В самой кабине семья не находилась. Ситуацию разрешили.

Пока вопрос с электроснабжением не решен, лифт работать не будет.