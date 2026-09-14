Андрей Воробьев: будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании. Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы, а также муниципальных советов пройдут с 18 по 20 сентября.

«Наше Подмосковье — это прежде всего люди. Все, что меняется вокруг нас, — результат труда огромного числа людей. Врачей и учителей, строителей и инженеров, водителей, предпринимателей, работников предприятий. Каждый по-своему делает наш регион сильнее и лучше», — отметил губернатор.

Он подчеркнул важность поддержки тех, кто в ней нуждается. В первую очередь — участников СВО и членов их семей. Глава региона также выразил благодарность жителям за доверие, активную позицию и инициативность.

«Спасибо всем, кто нам доверяет. И тем, кто говорит о проблемах, обращает внимание на то, что нужно исправить, предлагает свои решения. Именно такая обратная связь помогает видеть реальную картину и двигаться вперед», — сказал он.

Воробьев рассказал, что регион активно растет и меняется. В округах строят новые школы и детсады, открывают больницы и производства, запускают дороги и проводят благоустройство. Цель этой работы — создать комфортные условия для проживания людей.

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.