Собчак нашла «порнокомнату» у Вассермана

Ксения Собчак, взявшая интервью у Анатолия Вассермана, обнаружила в его спальне, которая одновременно служит рабочим кабинетом, внушительную коллекцию эротических календарей с обнаженными женщинами. Депутат отреагировал с присущей ему иронией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Спальня 73-летнего парламентария оказалась не только библиотекой — большую часть комнаты занимают книги, но и хранилищем неожиданных артефактов. На стенах развешаны многочисленные календари с обнаженной натурой. Заметив реакцию журналистки, Вассерман предложил ей не падать в обморок. Он объяснил, что это часть его коллекции, и сравнил ее с музеями, где обнаженной натуры тоже немало. По его логике, держать коллекционные предметы, не видя их, бессмысленно.

Собчак обратила внимание, что все календари открыты на одном месяце — апреле 2026 года. На ее вопрос, переворачивает ли он их, депутат ответил утвердительно. Помимо календарей, в комнате обнаружилась коллекция порнокассет.

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