Появилась версия о смерти юных близнецов в Петербурге

По данным источника канала, дети могли умереть после препарата, принятого в неправильной дозировке. Известно, что в 2022 году близнецы проходили обследование, но хронических заболеваний тогда не выявили.

Соседи говорят, что мальчики жили в благополучной семье, которая не привлекала негативного внимания. В 2026 году братья пошли в первый класс.

Напомним, что тела детей нашли в квартире на проспекте Обуховской Обороны. Мама пришла будить сыновей в школу, но они не подавали признаков жизни. Сейчас обстоятельства смерти выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. Официальная причина смерти детей пока остается загадкой.