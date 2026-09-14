Теплая осень в Подмосковье продлила затяжной сезон клещей и комаров

Аномально теплая осень в Подмосковье растягивает сезон активности насекомых и меняет поведение местной фауны. В лесах и парках еще можно встретить клещей, агрессивных слепней и даже пауков, редких для средней полосы. Об этом REGIONS рассказал исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин.

По словам специалиста, затяжное тепло становится устойчивым фактором, влияющим на сроки активности видов. То, что еще десятилетие назад казалось аномалией, сегодня превращается в тренд, и жителям региона стоит учитывать это при прогулках на природу.

Кого ждать в лесах и парках:

Клещи. Вторая волна активности обычно приходится на август и сентябрь, но в этом году она заметнее. Самые опасные — нимфы: молодые особи почти незаметны на коже, но могут атаковать даже в конце осени. При теплой погоде сезон продлится до конца ноября — пока почва не остынет ниже +5 градусов. Опасность растет в грибной сезон: клещи концентрируются в сухой листве, траве и вдоль троп. Спасают закрытая одежда с плотными манжетами и осмотр тела после прогулок.

Комары. Обычно активны с мая по октябрь, уходят после устойчивого похолодания. При температуре ниже +10 градусов становятся вялыми, но до конца сентября — начала октября встречаются в парках, у водоемов и в сырых местах.

Слепни. Осенью могут быть настойчивее, чем летом: сокращение светового дня гонит их искать кровь. Второй пик активности продлится примерно до середины сентября. Укусы болезненны, а ранки долго заживают и воспаляются.

Пауки-осы (аргиопа Брюнниха). Крупные пауки активны во второй половине лета и начале осени, встречаются на полянах и лугах до конца сентября. Для человека не опасны, но укус сопоставим по болезненности с укусом осы и может вызвать аллергию.

Богомолы. В сентябре ищут партнеров и могут оказаться рядом с жильем. Для людей безопасны, но их появление говорит об изменении условий обитания.

Одним из главных следствий потепления Вольпин назвал постепенную «юженизацию» фауны Подмосковья. Виды, характерные для теплых регионов, все чаще появляются в средней полосе, причем процессы, которые раньше занимали века, ускорились.

Массового нашествия каракурта, или черной вдовы, пока не ожидается. Отдельные особи попадают в регион с грузами или ветром, но закрепиться мешают климатические условия. При этом, по словам эксперта, климатический тренд указывает: устойчивые популяции каракурта в Подмосковье в ближайшее десятилетие — лишь вопрос времени.

При встрече с крупным черным пауком Вольпин советует не ловить его и не давить, а спокойно отойти и дать возможность покинуть место.