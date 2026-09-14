Султан Сулейман в Екатеринбурге: звезда «Великолепного века» Халит Эргенч приехал в Россию

56-летний турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», прилетел в Россию, сообщил POPCAKE. Актер посетил Екатеринбург, чтобы принять участие в Международном фестивале молодежи.

Фестиваль проходит с 11 по 17 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В рамках фестиваля работает выставочное пространство, посвященное перспективным разработкам российских специалистов.

Участниками мероприятия стали молодые лидеры из 191 страны. Программа фестиваля включает обсуждения культуры, здоровья, природных ресурсов, образования, технологий, транспорта и цифровых сервисов.

Эргенч начал актерскую карьеру в 1996 году в театре «Дормен». На счету актера более 30 ролей в кино и сериалах. Помимо «Великолепного века», Халит снимался в проектах «Ты моя Родина», «1001 ночь», «Если король проиграет», «Мой отец и мой сын» и «Первая любовь».

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин попал в полицию.