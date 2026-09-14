Лечение, спорт и жилье: за что подмосковный пенсионер может вернуть НДФЛ

Пенсионеры тоже могут вернуть часть уплаченного НДФЛ, хотя пенсия налогом не облагается. REGIONS при поддержке экономиста, доцента РГГУ, члена Комитета по образованию и социальной политике при ТПП РФ Инны Литвиненко разобрался, кому что положено.

Социальные вычеты охватывают лечение, обследования, операции, стоматологию, лекарства по рецепту, санаторные процедуры и полис ДМС. С 2022 года действует вычет на фитнес, а с 2026 года работающий ребенок вправе заявить спортивный вычет за родителя-пенсионера. Лимит — ₽150 тыс. в год, при ставке 13% это до ₽19,5 тыс. к возврату. Дорогостоящее лечение ограничений не имеет: при коде «2» вернут 13% со всей суммы.

С покупки жилья возвращается до ₽260 тыс., по процентам ипотеки — до ₽390 тыс. У пенсионеров есть эксклюзив: вычет можно заявить за год покупки и еще три предыдущих года, когда человек работал. Социальные вычеты назад не переносятся — без дохода в год оплаты они сгорают.

Еще один инструмент — ИИС-3. База — первые ₽400 тыс. взносов за год: при ставке 13% это до ₽52 тыс., при 22% — до ₽88 тыс. Срок счета, открытого в 2024–2026 годах, — не менее пяти лет. Лимит в ₽400 тыс. общий для ИИС-3, программы долгосрочных сбережений и НПО. Вместе с социальными вычетами пенсионер может получить до ₽71,5 тыс. за год.

Если облагаемого дохода нет, вычет оформляют работающие дети или супруг — документы выписываются на них.

В Подмосковье пенсионеры освобождены от налога на имущество за один объект каждого вида, имеют вычет на шесть соток и льготы по транспортному налогу для инвалидов и ветеранов.

Оформить вычет проще через личный кабинет на сайте ФНС: проверка — до трех месяцев, при упрощенном порядке — до 30 дней. Работающим доступен путь через работодателя. Без чеков и договоров вычет не дадут, а крупные суммы лучше разбивать по годам.