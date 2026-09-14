Сезон вышел на пик: обновлена карта самых грибных мест Подмосковья

Сентябрь заставляет подмосковные леса отдавать осенний урожай. Любителям тихой охоты сейчас важно выбрать не только день, но и место — искать грибы в глухой чаще не стоит. Об этом REGIONS рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

По словам эксперта, новички чаще всего лезут в самую глушь. А грибы любят свет, тепло и циркуляцию воздуха, поэтому искать их стоит на опушках, по краям старых вырубок и в разреженных лесах.

Где искать разные виды:

белые — в сосновых борах, на опушках, рядом с дубами и березами;

опята — у пней, поваленных деревьев и оснований старых берез и осин в смешанных лесах;

подберезовики и подосиновики — в лиственных и смешанных лесах;

лисички, волнушки и грузди — во влажных местах, например в ельниках и березняках.

Есть и еще один секрет: мчаться в лес сразу после ливня не нужно. Грибнице требуется время, чтобы отреагировать на влагу. Оптимальный момент — четвертый-пятый день после сильного дождя, когда условия становятся самыми благоприятными.

При этом урожай из года в год различается: на него влияют температура, осадки, влажность почвы и состояние леса. Тем, кто собирается за грибами в ближайшие выходные, стоит смотреть не только под ноги, но и на карту леса. Опушки, вырубки, старые пни и смешанные насаждения могут оказаться куда перспективнее непролазной чащи.