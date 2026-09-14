Стало известно, посетит ли Киркоров концерт Канье Уэста в Петербурге

59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров сообщил, что не собирается идти на концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом певец заявил в интервью телеканалу «МУЗ-ТВ».

Киркоров признался, что у него нет желания приходить на выступление Уэста.

«Не хочу. Ноль процентов желания идти», — сказал он.

Напомним, концерты Уэста в Санкт-Петербурге запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако 24 августа представители площадки заявили, что между стадионом и организаторами не было подписанных договоренностей.

Гендиректор агентства-организатора Say Agency Анна Субчева утверждала, что проведение концерта было согласовано. По ее словам, документы находятся на проверке.

Более того, подчеркнула Субчева, ни о какой отмене или переносе не может идти и речи — концерт американского рэпера в Петербурге состоится.

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выступил против концерта Канье Уэста в России.